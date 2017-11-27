عربية تعتدي على شرطيتين داخل مركز شرطة

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس اتهام النيابة العامة في دبي موظفة استقبال عربية بالاعتداء على شرطيتين في مركز شرطة القصيص، وضرب إحداهما بالقيد الحديدي على رأسها، قبل أن تهددهما وتتوعدهما بالإيذاء بواسطة «مسؤول كبير» تعرفه.

وبحسب المجني عليها الأولى البالغة من العمر 56 عاماً، فإن ضابط شرطة في المركز المذكور طلب منها وهي على رأس عملها مساعدة زميلتها الأخرى في السيطرة على المتهمة التي كانت مستلقية على الأرض وتصرخ رافضة دخول التوقيف، ولما حاولت التحدث معها وإقناعها بالدخول، قابلتها بالرفض وبمزيد من الصراخ مهددة إياها بأنها ستستعين بأحد المسؤولين «الكبار» الذي تعرفه من أجل إيذائها وزميلتها، مضيفة إن زميلتها تعرضت للضرب.