إنقاذ 10 أشخاص علقوا في الوادي برأس الخيمة

تمكنت فرق الإنقاذ بقسم جناح الجو بالتعاون مع دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ والإسعاف الوطني من إنقاذ 10 أشخاص كانوا قد علقوا في منطقة جبلية برأس الخيمة.

وتفصيلاً، أشار العميد دكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة عند الساعة (5:30 مساء أول من أمس) من أحد الأشخاص المفقودين يبلغهم عن فقدانه للطريق برفقة عدد من الأشخاص وتعرضهم للإنهاك الجسدي، وعلى ضوء البلاغ تم على الفور تحريك فريق الإنقاذ لموقع الحادث وبدأت عملية البحث والتحري حتى ساعات متأخرة من الليل، وتمكن الفريق من العثور عليهم على مسافة 4 كيلومتر في إحدى الأودية، وعددهم 10 أشخاص من جنسيات عربية وأخرى آسيوية، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم حتى إيصالهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج اللازم.

وناشد مدير عام العمليات المركزية أفراد المجتمع وهواة الرحلات الجبلية باتخاذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية عبر توفير اشتراطات السلامة عند قيامهم برحلاتهم السياحية ، مؤكداً في الوقت نفسه على جهوزية فرق الإنقاذ التابعة للشرطة للتعامل مع كافة الحالات ورفع درجة الاستعداد خاصة مع اعتدال الطقس واقتراب فصل الشتاء وخروج العديد للتنزه بهدف الحفاظ على حياة كافة أفراد المجتمع وتقديم خدمة أمنية شاملة.