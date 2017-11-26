خليجي يهرب بطفلته الرضيعة ويمنع الأم من رؤيتها

أكد المقدم راشد بن ظبوي الفلاسي مدير إدارة الرقابة الجنائية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أن قسم التواصل مع الضحية حاول مساعدة سيدة من الجنسية الأوروبية في الثلاثينات من عمرها في استعادة طفلتها الرضيعة البالغة من العمر 6 اشهر بعد ان قام زوجها الخليجي بأخذها عنوة من الأم وعاد بها إلى بلده بسبب العناد والخلافات العائلية.

تفاصيل

وقال المقدم الفلاسي إن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي اتصال من إحدى الأمهات التي تقيم في الدولة وتعمل في أحد الصالونات تلتمس يد العون، مؤكدة أنها تزوّجت منذ 3 سنوات من شخص خليجي الجنسية وأنجبت منه طفلة إلا انه وقعت مشاكل بينهما وسافر الزوج إلى بلده دون أن تنفصل منه، موضحة أنها تقيم مع والدتها وأخيها البالغ من العمر 14 سنة.

بلاغ

وأشار الفلاسي أن الأم نوهت إلى أن الزوج زار بيتها أثناء تواجدها في العمل وطلب من أخيها شراء بعض الأغراض من السوبر ماركت وقام بأخذ الطفلة بعد أن خطط ودبر واستخرج لها الأوراق اللازمة وغادر الدولة بها، وأنها تمر بظروف نفسية سيئة بعدما رفض الزوج إعادة الطفلة إليها ومنعها من رؤيتها خاصة وأنها لا تعرف تفاصيل سكنه في وطنه، وقامت بفتح بلاغ وتم تحويله إلى الجهات المختصة التي حكمت لها بالحضانة وتم التواصل مع قنصلية دولة الزوج إلا أن كافة المساعي باءت بالفشل بسبب تعنت الزوج الشديد فيما تعاني الأم من حرمانها من طفلتها.

وأفاد الفلاسي انه تم تقديم الدعم المادي والمعنوي للأم عبر محاولات عدة منها ودية وقانونية للوصول إلى حل خاصة وأن هناك إجراءات تمنع سفر الأم إلى موطن زوجها، وتواصل شرطة دبي عبر قسم التواصل مع الضحية مساعيها لتقديم حل مناسب للأم واستعادة طفلتها ومساعدتها في الأمور القانونية عبر إرسال الأوراق بعد اعتمادها للزوج، كما تحاول التواصل مع الزوج الذي رفض رفضاً باتاً الاستماع إلى الشرطة.