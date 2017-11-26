استدرجته إلى شقتها فتعرّض للضرب والسرقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة، قضية فتاة أفريقية الجنسية، عمدت إلى استدراج شاب لدخول شقتها في منطقة النباعة، ليفاجأ بوجود شخصين بانتظاره، أحدهما يحمل مسدساً، حيث اعتديا عليه بالضرب وسرقا منه مبلغاً كان بحوزته، ويزيد على 7 آلاف درهم.

الهيئة القضائية استمعت إلى أقوال المجني عليه الذي حضر إلى الدولة زائراً، حيث سرد تفاصيل الاعتداء الذي بدأ عندما استنجدت به الفتاة وهو يهم بدخول البناية، طالبة منه مساعدتها في نقل غسالة من الشقة، وأنها لا تستطيع إخراجها بمفردها، مشيراً إلى أنه حزن عليها، إذ استدرت عطفه كونها ضعيفة، فقام بالدخول معها إلى الشقة، ليفاجأ بما كان ينتظره، حيث وجد رجلاً يحمل مسدساً لكنه لم يتمكن من معرفة إذا كان حقيقياً أم مزيفاً، فيما قفز الآخر وأحكم إغلاق باب الشقة، لمنع المشتكي من الفرار، حيث اعتديا عليه بالضرب المبرح، وسرقا المبلغ المالي الذي كان معه، وهو أكثر من 7 آلاف درهم، لافتاً إلى أن دور المتهمة، التي مثلت أمام المحكمة، هو الاستدراج فقط.

وبرر موافقته على دخول الشقة مع المرأة، الرغبة في مساعدتها،وبمواجهة المتهمة بأقوال المجني عليه، أنكرتها، وقالت إنها لا تعرفه، وتم حجز القضية للحكم ديسمبر المقبل.