إعدام قاتل الطفل عبيدة

صرّح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أنه قد تم اليوم (الخميس) تنفيذ حُكم الإعدام بعد المصادقة عليه بحق المحكوم عليه نضال عيسى عبدالله، (أردني- 50 عاما)، الذي أُدين بتهمة القتل العمد المُقترن بجريمتي الخطف واللواط بالإكراه، وذلك بناءً على الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية مع إتمام كافة مراحل التقاضي الخاصة بتلك القضية.

وتم تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحضور المستشار عصام الحميدان النائب العام لدبي واللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي ووالد الطفل وعميه.

وتعود تفاصيل الواقعة لقيام المحكوم عليه بخطف الطفل عبيدة إبراهيم صدقي عبدالهادي البالغ من العمر ثمان سنوات من أمام ورشة والده في إمارة الشارقة، ومن ثم تعاطيه المشروبات الكحولية ومواقعة المجني عليه بالإكراه ثم قتله بخنقة بواسطة قطعة من القماش.

وكانت محكمة التمييز في دبي، قد أسدلت الستار على قضية قاتل الطفل عبيدة، في 26 فبراير الماضي بعدما أصدرت قرارها بإجماع الآراء بتأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي بإعدام الجاني.