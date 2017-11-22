ضبط دراجة نارية تسير بسرعة 278 كم في الشارقة

تمكنت أجهزة ضبط السرعة " الرادار" من ضبط دراجة نارية تخطى صاحبها حدود السرعة المحددة 120 كم في الساعة، وضبطه الجهاز بسرعة 278 على الطرق الخارجية في إمارة الشارقة .

وأشار الرائد محمد الشحي رئيس قسم المباحث والضبط المروري بشرطة الشارقة إلى جهود شرطة الشارقة للحد من الخطورة البالغة التي يشكلها بعض مستخدمي الطريق للسرعة الزائدة وضبطها من خلال أجهزة ضبط السرعة من أجل سلامة الجميع .

وقال الرائد الشحي إن حدود السرعة التي يتم تحديدها على مختلف الطرقات يأتي بعد إقامة دراسة شاملة ومفصلة لطبيعة المسار من حيث أعداد وكثافة المركبات المستخدمة لها وأنواعها سواء كانت خفيفة أو ثقيلة وغيرها من الأمور التي يتم أخذها بعين الاعتبار، وذلك لتحقيق أفضل مستويات السلامة المرورية على الطرق.

ودعا رئيس قسم المباحث والضبط المروري ، قائدي المركبات ومستخدمي الطريق كافة إلى ضرورة تعزيز الثقافة المرورية ، والتقيد بالسرعات المحدده على الطريق، والالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور والحرص والانتباه أثناء القيادة ، لوقاية أنفسهم وغيرهم من التعرض للحوادث المرورية وما ينجم عنها من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات وما تخلقه تلك الحوادث من آثار سلبية في المجتمع.

يذكر أن شرطة الشارقة تقوم ببث رسائل توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة من المرئية والمقروءة والمسموعة والذكية ، بهدف رفع مستوى الوعي العام بأسباب الحوادث وطرق تجنبها.