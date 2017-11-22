وفاة شخصين وإصابة آخر في حادث برأس الخيمة

لقي شخصان رجل وامرأة مصرعهما بعد تأثرها باصابتيهما البليغة، فيما تعرض آخر لإصابات بسيطة نتيجة وقوع حادث انحراف مركبتهم وصدمها (رافعة) بإحدى المناطق برأس الخيمة.

وأشار العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة عند الساعة (7:30 صباحاً) يفيد بتعرض إحدى المركبات لحادث انحراف مفاجئ ثم صدمها ( رافعة )، وعلى الفور انتقلت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين أن السائق من الجنسية الآسيوية ويبلغ من العمر28 عاماً توفي نتيجة إصابته البليغة، كما توفيت الراكبة من الجنسية الآسيوية تبلغ من العمر 22 عاماً، فيما تعرض الراكب الآخر يبلغ من العمر (32 عاماً) لإصابات بسيطة، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الجثتين للمستشفى تمهيداً لتسليمها لذويهما لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة. وتم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وناشد الحميدي السائقين اتخاذ الحيطة والحذر خصوصاً في المناطق والأماكن قيد الإنشاء ووجود المعدات والآليات فيها، وخفض السرعة، وشدد على ضرورة الالتزام بالقواعد المرورية الكفيلة بسلامة الأرواح والحفاظ عليها والحد من الحوادث المرورية.