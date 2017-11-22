العثورعلى جثة شاب مفقود جرفته مياه الأمطار بخورفكان

تمكنت فرق البحث والانقاذ بكل من شرطة الشارقة، وشرطة دبي، وجناح الجو التابعة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع السلطات العمانية من العثور على الشاب المفقود من الجنسية الهندية الذي جرفته مياه الأمطار منذ سبعة أيام اثناء قطعه مجرى وادي شيص بالمنطقة الشرقية بإمارة الشارقة بمركبته والتي كان يستقلها برفقة خمسة آخرين من نفس جنسية المفقود.

وأفاد المقدم وليد خميس اليماحي رئيس مركز خورفكان الشامل أنه بعد البحث المتواصل الذي استغرق حوالي سبعة أيام تمكن فريق الانقاذ المكون من حوالي خمسة وسبعون شخصاً من العثور على الشخص المفقود متوفياً عند سد مدحاء التابع لسلطنة عمان على بعد 20 كيلو متر من وادي شيص بالتعاون مع السلطات العمانية، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى خورفكان لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأشاد العقيد محم عبدالله العوبد مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالجهود الشرطية المبذولة والتنسيق والتعاون التام بين كافة القيادة الشرطية بالدولة.

كما ناشد العقيد العوبد الجمهور بإتخاذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار والإلتزام بالنداءات والتحذيرات التى تطلقها وزارة الداخلية بشكل عام وشرطة الشارقة على وجه الخصوص، بشأن الابتعاد عن أماكن جريان الأودية والمناطق الجبلية الخطرة والوعرة أثناء هطول الأمطار الغزيرة، حفاظا على حياة كافة مستخدمي الطريق.