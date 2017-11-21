وفاة شخص بحادث انهيار رملي في رأس الخيمة

لقي شخص آسيوي الجنسية يبلغ من العمر (30 عاماً) مصرعه بعد تعرضه لحادث انهيار رملي في مبنى قيد الإنشاء في رأس الخيمة ، فيما تم إنقاذ زميليه من نفس الجنسية ويبلغان من العمر (25 عاماً) ، ( 30 عاماً ).

وتفصيلاً ، يشير العميد محمد عبد الله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة (10:35) صباح اليوم يفيد بوجود انهيار رملي في مبنى قيد الإنشاء ، وعلى الفور تم تحريك الجهات المختصة في الدفاع المدني وشرطة رأس الخيمة إلى الموقع ، وتبين بعد المعاينة المبدئية بأنه انهيار رملي في المبنى ، وعلى الفور تم إنقاذ شخصين في حادثة الانهيار، وإصابتهما بسيطة فيما تبين وجود شخص آخر تحت الأنقاض تبين فيما بعد استخراجه أنه فارق الحياة ، وتم نقل ملف الحادث للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

وأكد العميد محمد عبد الله الزعابي أن الجهات المختصة في الدفاع المدني وشرطة رأس الخيمة كثفت من جهودها ورفعت مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالة الطارئة، وقال بأن جميع العاملين بغرفة العمليات على استعداد تام وجهوزية كاملة في تلقي كافة البلاغات وتقديم المساعدات اللازمة للجميع من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية لتحقيق سرعة الاستجابة المطلوبة ، ويعملون على مدار الساعة ، لذلك على الجمهور عدم التردد في الاتصال بغرفة العمليات ، والإبلاغ عن أي حوادث يتعرضون لها على مدار الساعة وفي جميع الأوقات ، مشيراً إلى حرص العاملين في غرفة العمليات على تقديم أفضل الخدمات وأجودها للجمهور ، وإدارة البلاغات والتعامل معها ، وتوجيه الجهات المعنية بالقيادة العامة نحو البلاغ بالدقة المتناهية والسرعة الفائقة .