شرطة عجمان تقبض على لصين سرقا مبلغ 450 ألف درهم

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على شخصين من الجنسية الإفريقية تمكنا من سرقة مبالغ مالية بلغت قيمتها 450 ألف درهم من سيارة في منطقة الصناعية بإمارة عجمان.

وصرح الرائد أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة حول تفاصيل الواقعة بورود بلاغ من أحد الأشخاص خليجي الجنسية (س.ع.س) يفيد بقيام مجهول بسرقة مبلغ مالي وقدرها 450ألف درهم) من سيارته بعد تحطيم الزجاج الأمامي للسيارة أثناء نزوله إلى أحد المحلات التجارية في الإمارة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجاني، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى بيانات المركبة المستخدمة من قبل الجناة وقت وقوع الجريمة.

وبتتبع بيانات المركبة وتكثيف البحث والتحري تم التعرف على مكان إقامة الأشخاص المشتبه بهم وهما (أ.أ.ه) والآخر (ب.ب.و) من الجنسية الإفريقية، فتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبسؤالهما عن الواقعة أقرا بارتكابهما للجريمة، وأفادا بانهما قاما بتحويل المبلغ المالي إلى بلدهما عن طريق أحد الأشخاص، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل ملف القضية والمتهمين إلى النيابة العامة.

وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على الجناة، داعياً الجمهور إلى تأمين ممتلكاتهم الثمينة وعدم تركها بشكل واضح داخل المركبات، وعدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول ارتكاب أي جريمة أو مخالفة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكـداً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.