البحث عن شاب جرفته مياه الأمطار في منطقة وادي شيص بالشارقة

تتابع فرق البحث والانقاذ بكل من شرطة الشارقة، وشرطة دبي، وجناح الجو التابعة لشرطة أبوظبي جهودها في البحث عن شاب يبلغ من العمر 18 سنة من الجنسية الهندية جرفته مياه الأمطار اثناء قطعه مجرى وادي شيص بالمنطقة الشرقية بإمارة الشارقة بمركبته والتي كان يستقلها برفقة خمسة آخرين من نفس جنسية المفقود.

وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة العمليات بمركز شرطة خورفكان الشامل في تمام الساعة الـ"5" مساء يوم الخميس 16/11/2017 يفيد بانحصار ستة أشخاص داخل مركبتهم في وادي شيص بسبب هطول أمطار غزيرة ، وقوة جريان الأودية، حيث تم إنقاذ خمسة أشخاص منهم بواسطة أحد المواطنين المتواجدين بالقرب من الوادي وعدم تمكنه من العثور على الشخص السادس بعد أن جرف الوادي مركبته وهو بداخلها

وعلى ضوء البلاغ هرعت دوريات شرطة الشارقة، ودبي، ومروحيات فرق الإنقاذ التابعة لشرطة ابوظبي، والإسعاف الوطني الى الموقع والبدء على الفور في عملية البحث عن المفقود، إلا أن جهود القيادات الشرطية مستمرة حتى هذه اللحظات في عمليات البحث عن المفقود.

وناشد المقدم وليد خميس اليماحي رئيس مركز شرطة خورفكان الشامل الجمهور بإتخاذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار والإلتزام بالنداءات والتحذيرات التى تطلقها وزارة الداخلية بشكل عام وشرطة الشارقة على وجه الخصوص، بشأن الابتعاد عن أماكن جريان الأودية والمناطق الجبلية الخطرة والوعرة أثناء هطول الأمطار الغزيرة، حفاظا على حياة كافة مستخدمي الطريق.