شرطة عجمان تعيد طفلاً مفقوداً لوالديه

أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان طفلا يبلغ من العمر سنة وثمانية أشهر لوالديه، بعد فقدانه في منطقة البستان.

وقال الرائد د. محمد بن هزيم السويدي رئيس قسم الشرطة المجتمعية إن بلاغاً ورد إلى قسم الشرطة المجتمعية من أحد الأشخاص يفيد بالعثور على طفل في الشارع بمنطقة البستان في مكان يشكل خطراً على حياته، وعلى الفور تحركت دورية الشرطة المجتمعية إلى مكان البلاغ حيث تم استلام الطفل وتأمينه، ليتبين أن الطفل آسيوي الجنسية ولا يجيد اللغة العربية.

ونظراً لعدم ورود أي بلاغ عن فقدان الطفل تحركت دوريات الشرطة المجتمعية للبحث عن ذوي الطفل المفقود في المنطقة، وبعد التعرف على ذويه تم التواصل مع والده ليتبين انه خرج من المنزل على غفلة من الام ووصل إلى الطريق العام ليعثر عليه أحد المواطنين ويقوم بالاتصال بالشرطة.

بفرحة غامرة تسلمت العائلة الطفل من الشرطة المجتمعية الذين قدموا له هدية رمزية، شاكرين للشرطة جهودهم بالعثور على الطفل وإعادته إلى حضن والديه، كما تعهدت عائلته بالانتباه له ورعايته، كما قدم قسم الشرطة المجتمعية الشكر للرجل الذي عثر على الطفل لموقفه الإنساني وحكمته في التواصل الفوري مع الشرطة.

ودعا رئيس قسم الشرطة المجتمعية الأهالي إلى أخذ مزيد من الحيطة والحذر تجاه أبنائهم، وإغلاق الأبواب بإحكام لضمان عدم خروج أطفالهم في حال انشغالهم تجنباً لتعرضهم لأي مخاطر متمنياً السلامة للجميع.