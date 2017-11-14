محاكمة آسيوي نشر صورة لصديقته على «فيسبوك» وهددها بالقتل

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، قضية سائق آسيوي تعدى على خصوصية صديقته، وهددها بالقتل، وسبها بعبارات منافية للأخلاق، وكتب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه أقام علاقة غير شرعية معها، بعد عدة مشكلات وخلافات شخصية بينهما.

وشهدت المجني عليها بأنها كانت على علاقة صداقة مع المتهم الذي كان يحتفظ بمجموعة من صورها، مضيفة أنها والمتهم كانا منضمين لإحدى مجموعات التواصل الاجتماعي عبر برنامج «فيسبوك»، وكانا عبر تلك المجموعة يتواصلان.

وأضافت أنه وبعد حدوث خلافات شخصية بينهما، نشر المتهم على حساب المجموعة صورة تجمعهما وهما مستلقيين على أحد الشواطئ، بملابس البحر، كما هددها وأعضاء المجموعة بالقتل.

خطف

وفي القضية الثانية، اتهمت النيابة العامة ثلاثة آسيويين عاطلين عن العمل بانتحال صفة رجال التحريات، وإيقاف سائق مركبة نقل ديزل في منطقة راس الخور الصناعية، بحجة أنه مخالف لقوانين نقل المواد الخطرة، قبل أن يخطفوه بالمركبة التي كانت معهم، وأشهروا في وجهه سكيناً، بينما كانوا متجهين به نحو منطقة واحة السليكون، من أجل تخويفه وسرقته.

وجاء في التحقيقات أن المتهمين سرقوا من المجني عليه 64 ألف درهم مملوكة لشركة لتجارة الديزل، ومبلغاً نقدياً قيمته 400 درهم وهاتفين نقالين، ومن ثم تركوه وفروا من المكان، إلا أن خيوط الجريمة تكشفت.