بالفيديو..إحباط مخطط لبيع وترويج كمية من مخدر الكريستال

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بـشرطة الشارقة بالتعاون مع جهاز أمن الدولة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية من إحباط مخطط لبيع وترويج كمية من المخدرات من مخدر الهيروين النقي المعروف بالكريستال والقبض على شخصين من الجنسية الإيرانية كانا يخططان للقيام ببيع المادة المضبوطة وترويجها بين متعاطي المخدرات .

وكشف العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية بشرطة الشارقة أن معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة قد اشارت الى وجود شخصين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة وأنهما بصدد ترويجها وبيعها في الدولة .

وبعد التأكد من صحة المعلومات المشار إليها فقد تم تشكيل فريق من إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة للبحث عن المشتبه بهما والقبض عليهما في أسرع وقت ممكن ، حيث تابع الفريق عمله بالتعاون مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية والأجهزة الامنية بالدولة ، ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات فقد تمكن الفريق من تحديد هوية المشتبه بهما ومعرفة مكان تواجدهما ، ومن خلال كمين محكم أعده الفريق فقد تمكن من ضبط المذكورين في احد الفنادق في إمارة الشارقة ، وبحوزتهما الكمية المشار إليها من المواد المخدرة حيث تم مصادرتها ، وبالتحقيق مع المذكورين فقد اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بغرض بيعها وترويجها بين متعاطي المخدرات في الدولة وبناء على اعترافات المتهمين فقد تم توقيفهما وإحالتهما إلى النيابة العامة بالشارقة . .

وأكد بيات على المضي قدماً في مراقبة وملاحقة وضبط تجار ومروجي ومتعاطي المواد المخدرة وحماية المجتمع من خطرا انتشار المواد المخدرة، كما طالب الجميع بالتعاون مع الشرطة في الكشف عن مخططات تجار السموم ونشاطاتهم المتعلقة بتهريب وترويج المخدرات ، وذلك من خلال التواصل مع أجهزة مكافحة المخدرات والابلاغ عن هذه المحاولات .

وحث مدير عام العمليات الشرطية أولياء الأمور وأهالي المتعاطين أو المشتبه بتعاطيهم مواد مخدرة أو عقاقير إلى الإستفادة من التعديلات التشريعية التي كفلها القانون بتقديم أبناءهم إلى أجهزة المكافحة في الدولة لإحالتهم إلى مصحات العلاج والتأهيل ، من خلال تعاون افراد المجتمع وادراكهم بخطورة آفة المخدرات وهو الهدف الاسمى الذي تسعى اليه الاجهزة الامنية بالدولة لتكون دولة الامارات مجتمعا خال من المخدرات .

كما نوه إلى أن الأدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية قد خصصت الرقم المجاني 80044 للإبلاغ عن وجودأي أنشطة تتعلق بتجارة وترويج المخدرات ، أو ظهور أي نوع من تلك المواد او اي مواد أخرى يشتبه بها لأتخاذ الإجراءات اللازمة نحو منع انتشارها.