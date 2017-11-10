دفاع مدني عجمان ينقذ مواطناً أصيب في حادث مروري

أنقذ رجال الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان مواطناً يبلغ من العمر 20 عاماً تعرض لإصابات متوسطة بعدما اصطدمت مركبته بمركبة ثقيلة على شارع الشيخ محمد بن زايد، ما أدى إلى عدم تمكنه من الخروج.

وحول ملابسات الحادث أفاد الملازم صالح سالم بن عسكور السويدي الضابط المناوب، أن غرفة العلميات تلقت بلاغاً في تمام الساعة 12:45 مساء أمس عن وجود شخص مصاب في حادث تصادم مركبة، وعلى ضوء البلاغ هرعت سيارات الدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وعند الوصول لجأت الفرقة إلى استخدام وأدوات ومعدات الإنقاذ واستخراج المصاب.

وذكر السويدي أن المصاب تعرض لإصابات متوسطة من جراء اصطدام مركبته بمركبة ثقيلة، وعليه تم نقله بواسطة سيارة الإسعاف الوطني إلى مستشفى الشيخ خليفة بن زايد لتلقي العلاج اللازم، وبعد الانتهاء من المهمة قام رجال الدفاع المدني بتسليم الموقع لشرطة عجمان لاستكمال بقية الإجراءات.