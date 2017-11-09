ضبط شاب یستعرض بمركبته لیلاً في مدینة خورفكان

ضبط مركز شرطة خورفكان الشامل بالتعاون مع قسم التحریات والمباحث الجنائیة بإدارة شرطة المنطقة الشرقیة ، شاباً مواطناً قاد مركبته بطیش وتھور لیلاً، وأدى حركات استعراضیة معرضاً حیاته وحیاة الآخرین للخطر، وذلك بعد انتشار فیدیو عبر مواقع التواصل الاجتماعي یوضح ما قام به السائق من مخالفات تضعه تحت طائلة القانون.

وتعود تفاصیل الواقعة إلى رصد الجھات الأمنیة بإدارة شرطة المنطقة الشرقیة فیدیو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص مجھول الھویة یقود مركبته مستعرضاً بھا، وعلیه تم تشكیل فریق عمل من قسم التحریات والمباحث الجنائیة في إدارة شرطة البحث والتحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى صاحب المركبة وقائدھا.

وحذر العقید محمد عبدالله العوبد مدیر إدارة شرطة المنطقة الشرقیة الشباب من القیام بمثل ھذه الأفعال والممارسات غیر القانونیة والكف عنھا، لما یشكل الطیش والتھور من تھدید واضح لحیاتھم أولاً وسلامة أفراد المجتمع ثانیاً، داعیاً ایاھم إلى أخذ العبرة والعضة من الحوادث المأساویة التي طالت الشباب في مقتبل العمر، یرتجي منھم الكثیر في بناء ونھضة الوطن.

وأضاف العقید العوبد أن شرطة الشارقة لن تدخر جھداً في الاستمرار بتوعیة أفراد الجمھور بمخاطر القیادة بطیش وتھور، كما أنھا لن تتوانى في ضبط كل من تسول له نفسه المساس بحیاته وسلامته وحیاة وسلامة الآخرین.