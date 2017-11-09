وفاة شخص وإصابة 8 في حوادث مرورية

توفي شخص وأصيب (8) آخرين في حوادث مرورية متفرقة وقعت على شوارع دبي خلال اليومين الماضيين.

وتفصيلاً قال العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن شخصا توفي متأثراً بإصاباته البليغة في حادث اصطدام وقع بين مركبتين في منطقة العوير الثانية جراء قيام قائد المركبة الأولى بعملية التجاوز على شارع مكون من مسربين فقط، فاصطدم بمركبة أخرى كانت في الاتجاه المعاكس، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة آخر بإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة.

وأشار إلى أن الحادث الثاني عبارة عن حادث اصطدام وقع بين (6) مركبات على شارع القاهرة بالاتجاه إلى الممزر، ومن خلال المعاينة تبين وقوع حادث اصطدام تتابعي بين (6) مركبات أسفر عنه إصابة (5) أشخاص بإصابات بسيطة.

وأضاف العميد سيف المزروعي أن حادث آخر وقع على شارع دبي العين من بعد جسر الأكاديمية بالاتجاه إلى ند الشبا بين (4) مركبات نتيجة لعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، وأسفر عنه إصابة شخصين بإصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وناشد العميد سيف المزروعي مستخدمي الطريق بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة والالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة المرورية وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، والابتعاد عن الممارسات والتجاوزات الخارجة عن المألوف كالسرعة الزائدة والقيادة بطيش وتهور، وغيرها من المخالفات، وذلك لتجنب الحوادث والحفاظ على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق.