دفاع مدني عجمان يسيطر على حريق بمحل تجاري

تمكن رجال الادارة العامة للدفاع المدني عجمان من السيطرة علي حادث حريق محمصة نشب صباح اليوم، في منطقة الصناعية الجديدة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأوضح العميد عبدالعزيز علي الشامسي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان أن غرفة العمليات تلقت بلاغا بوقوع حريق في محل تجاري، و علي الفور هرعت فرق الدفاع المدني إلى الموقع وعند الوصول باشرت فرق الإطفاء مكافحة الحريق والسيطرة و الحيلولة دون انتشاره إلى المصانع المجاورة.

وأضاف الشامسي أن فرق الإطفاء في الدفاع المدني تعاملت بحرفية مع الحريق، وجرت عملية التبريد وتم تسليم الموقع للقيادة العامة لشرطة عجمان للتحقيق و الوقوف على أسبابه.

وناشد الشامسي أصحاب المصانع والورش بضروة الالتزام بمعايير التخزين وإجراءات الأمن والسلامة حفاظاً على أرواح العاملين بداخلها ومن ثم الممتلكات العامة لبناء بيئة عمل آمنة.