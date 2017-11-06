ارتفاع عدد ضحايا احتراق مركبة بالشارقة إلى ثلاثة أشخاص

ارتفع عدد ضحايا احتراق مركبة بالشارقة إلى ثلاثة أشخاص، اثنان منهم في العقد السادس من العمر، بعد انفجار أحد الإطارات واصطدام السيارة بحاجز إسمنتي على طريق مليحة، فيما حذرت شرطة الشارقة من تداول فيديو قام بتصويره أشخاص تصادف وجودهم أثناء وقوع الحادث قبل وصول دوريات الشرطة، مؤكدة أن تداوله يضع الشخص أمام مسؤولية قانونية إضافة إلى ضرورة مراعاة حرمة الميت وذويه.

وكشف الرائد عبد الرحمن خاطر مدير فرع التوعية المرورية في شرطة الشارقة ورود بلاغ يفيد بوقوع حادث بالقرب من معبر ثلاثة على شارع مليحة بعد انحراف المركبة نتيجة انفجار أحد اطاراتها وفقدان السائق السيطرة على السيارة ما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الأسمنتي واحتراق المركبة مما تسبب في وفاة السائق على الفور وبعدها الشخص الآخر والخادمة حيث تم تحويلهما إلى مستشفى الذيد ومن ثم إلى المختبر الجنائي في الشارقة.

ونبه خاطر من ظاهرة التجمهر في محيط الحوادث وان القانون المروري الجديد حدد ألف درهم غرامة، مهيبا بأفراد الجمهور إلى ضرورة التقيد بقوانين السير والمرور.

وقال الرائد عبدالرحمن خاطر مدير فرع التوعية والإعلام المروري انتقلت دوريات الشرطة وفرق الانقاذ وسيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع، وتم تخطيط الحادث واخراج المتوفين، وقال انه تم نقلهم إلى المستشفى واتخاذ الاجراءات اللازمة.