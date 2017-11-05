وفاة طفلة سقطت من الطابق الثامن في الشارقة

لقیت طفلة تبلغ من العمر خمسة أعوام حتفها بعد سقوطها من الطابق الثامن من شرفة ذويها الواقعة بمنطقة الممزر، وحولت الشرطة جثة الفتاة إلى مختبر الطب الشرعي لتشريحها وتحديد سبب الوفاة. كما استجوبت أفراد الأسرة لتحديد ما إذا كان هناك إهمال وراء الوفاة.

وسقطت الطفلة عربیة الجنسیة من الشرفة الخارجية حيث غافلت والدتها التي كانت تقوم بإعداد الطعام، وتم إبلاغ الشرطة والإسعاف التي توجھت إلى المكان حیث أعلن وفاة الطفلة في الموقع، كما انتقل فریق من رجال التحقیق الجنائي والتحریات والمباحث الجنائیة لمعاینة الشقة التي سقطت منھا الطفلة للتحقیق وكشف الملابسات، وأكد ذووها أنهم كانوا بصدد ترك الشقة والبحث عن أخرى بسبب الشرفة التي تعتبر بالغة الخطورة.