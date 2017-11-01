إغلاق 10 الاف موقع وحساب تورط في جرائم الكترونية خلال 2017

أعلنت شرطة دبي عن إغلاق 10 آلاف موقع وحساب تورط في جرائم إلكترونية خلال 2017 ودعت للإبلاغ الفوري عبر الرقم 901.
أعلنت شرطة دبي عن إغلاق 10 آلاف موقع وحساب تورط في جرائم إلكترونية خلال 2017 ودعت للإبلاغ الفوري عبر الرقم 901.
أعلنت شرطة دبي عن إغلاق 10 آلاف موقع وحساب تورط في جرائم إلكترونية خلال 2017 ودعت للإبلاغ الفوري عبر الرقم 901.
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة حادث الدهس الإرهابي الذي وقع يوم أمس الثلاثاء في حي مانهاتن بمدينة نيويورك
رزقت مواطنة (أ.م) بأربعة توائم (ولد وثلاثة بنات) في مستشفى الرحبة ـ إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة".وأكد الأطباء أن جميع الأبناء يتمتعون بصحة جيدة.
وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بمشاركة أبناء المواطنات وحاملي الجوازات التي خلاصات قيدها تحت الإجراء ومواليد الدولة في المسابقات الرياضية.
افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم معرض الشارقة الدولي للكتاب تحت شعار عالم في كتابي.
كشف معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، في تصريح خاص للبيان، على هامش المنتدى عن
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2017 في شأن
نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في حسابه على موقع
بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في