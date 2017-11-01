إغلاق 10 الاف موقع وحساب تورط في جرائم الكترونية خلال 2017

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:
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أعلنت شرطة دبي عن إغلاق 10 آلاف موقع وحساب تورط في جرائم إلكترونية خلال 2017 ودعت للإبلاغ الفوري عبر الرقم 901.

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