مطالبة بإعدام قاتل آذان

جدد والد الطفل الباكستاني آذان، ضحية الجريمة التي وقعت في أبوظبي خلال شهر رمضان الماضي، مطالبته من الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات في أبوظبي بالقصاص من المتهم بالاعتداء الجنسي على ابنه وقتله، وذلك خلال الجلسة التي عقدتها صباح أمس، واستمعت فيها المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الختامية، لتقرر بعد مداولات حجز القضية للحكم إلى جلسة 27 نوفمبر المقبل.

وقال المحامي حسن الريامي: إن النيابة العامة أسندت للمتهم تهم قتل المجني عليه عمداً، والتنكر بزي امرأة، مضيفاً «في جلسة 8 أغسطس الماضي، سألت المحكمة المتهم عن التهمة المنسوبة إليه، فأنكرها، وقرر أن اعترافاته كانت تحت الإكراه، وفي جلسة 23 أغسطس، طلبنا احالة المتهم إلى اللجنة الطبية، ووافقت المحكمة مشكورة على طلبنا، وأحالت المتهم إلى الطب الشرعي لبيان حالة النفسية وقواه العقلية حال ارتكابه للجريمة».

وقرر المتهم بأنه ينفي كافة ما اسند إليه من اتهامات جملة وتفصيلاً وانه أجبر على تمثيل كيفية ارتكاب الجريمة.