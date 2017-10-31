عصابة «الاتصالات الوهمية» في قبضة شرطة دبي

تمكنت فرق مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي من إلقاء القبض على 40 شخصاً من الجنسية الآسيوية استأجروا شقتين في فريج المرر لإدارتهما في أعمال نصب واحتيال هاتفي على الجمهور عبر إيهامهم بربح جوائز مالية، كما تواصل الفريق مع عدد من الضحايا الذين تبين قيامهم بتحويل مبالغ مالية للعصابة فعلياً.

وكر الاحتيال

وقال العقيد عمر بن حماد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بالإنابة إنه وردت معلومات لأحد عناصر شرطة دبي بوجود شقتين في إحدى البنايات بمنطقة فريج المرر تثيران الشبهات بسبب تردد عدد كبير من الأشخاص من الجنسية الآسيوية عليهما في مواعيد ثابتة يومياً كأنها دوام فيما هاتان الشقتان مؤجرتان للسكن.

وقال العقيد ابن حماد إنه تمت مراقبة الشقتين ورصد الأعداد المترددة عليها وبلغ عددهم 20 شخصاً في كل شقة يتردد عليها مجموعة من الموظفين في التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً والعودة مرة أخرى من الساعة الثالثة إلى السادسة، وتمت مداهمة الشقتين بعد إصدار إذن النيابة وتبين أنهما تداران من قبل أحد الأشخاص كوكر لعمليات نصب واحتيال على الجمهور عبر الاتصال على أرقام عشوائية وادعاء أنهم من شركة اتصالات محلية معروفة وأن الشخص ربح مبلغاً مالياً ويطلب منه تحويل رسوم عبر أحد مكاتب الصرافة في الدولة.

تلبّس

وأضاف ابن حماد إنه عثر بحوزتهم على 90 هاتفاً محمولاً وحوالي 110 خطوط هاتف بأرقام مختلفة و60 ألف درهم مبالغ نقدية، واعترف المتهمون بأنهم يقومون بالاتصال عشوائياً بأرقام هواتف مختلفة معرفين الشخص باسمه بعد أن قاموا باستخدام برامج للكشف عن الأسماء حتى يتم إيهام الضحية بأنهم من شركة رسمية وأن البيانات مسجلة لديهم، ويدعون ربح جائزة بـ200 ألف درهم وأن رسوم التحويل لاستكمال عملية استلام المبلغ 2000 درهم ويجب تحويلها عبر أحد مكاتب الصرافة.

وأشار ابن حماد إلى أنه تبين أن عدداً من المتهمين مخالفون لقانون الإقامة، وآخرون قدموا إلى الدولة بتأشيرة سياحية، وأن غالبيتهم يتقنون اللغة العربية، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

ودعا العقيد ابن حماد أفراد الجمهور إلى عدم تصديق هذه الحيل والاتصال فوراً على الرقم 901 للإبلاغ عن أي اتصالات من هذا النوع وأنه في حالة ربح أي جائزة لا يجب على الشخص دفع أي رسوم.