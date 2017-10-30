شرطة الشارقة تنقذ مواطنين علقت مركبتهما وسط الصحراء

تمكنت دوريات قسم الإنقاذ بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من إنقاذ مواطنين علقت مركبتهما وسط الصحراء في إحدى المناطق الصحراوية بإمارة الشارقة.

وقال الرائد راشد بن صندل رئيس قسم الإنقاذ بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، إنه في حوالي الساعة 10 من مساء يوم السبت ورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة، يفيد عن وجود مركبة عالقة وسط الرمال الصحراوية، يستقلها شخصان من مواطني دولة الإمارات.

وعلى الفور انتقلت الدوريات المختصة للإنقاذ للبحث مباشرة باتجاه المكان المبلغ عنه وسط الصحراء، عن طريق تحديد موقعهما بالأقمار الصناعية، والعثور عليهما وسط الكثبان الرملية بعد أن علقت مركبتهما وانقطعت بهما السبل وعدم قدرتهم على الخروج فتم على الفور إخراج المركبة وتقديم الدعم اللوجستي إليهم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

ودعت شرطة الشارقة جميع أفراد الجمهور وخصوصاً هواة التنزه، وارتياد المناطق الصحراوية، بأخذ الحيطة والحذر، وعدم التعمق في دخول الرمال الصحراوية بالمركبات، دون الحاجة أو الضرورة، مع اخذ الاحتياطات والتجهيزات اللازمة، والتزود بالغذاء والماء والوقود الكافي للمركبات، وأن يتم التأكد من سلامة المركبات وصلاحيتها للسير في المناطق البرية والصحراوية، وان يتم كذلك تجنب الاماكن الوعرة والخطرة، حفاظاً على سلامتهم، وأهمية التزود بوسائل الاتصال اللازمة والضرورية خصوصاً الحديثة والذكية منها، التي تبين إحداثيات الموقع، والتمكن من ابلاغ الشرطة والاسعاف عن اي أمر أو حالة طارئة قد تحدث أثناء التنزه أو ارتياد المناطق الصحراوية.

وتهيب القيادة العامة لشرطة الشارقة، بأنها على أتم الاستعداد للاستجابة السريعة والفورية لتلقي كافة البلاغات بالاتصال على الرقم "999" المخصص فقط للإبلاغ عن الحوادث البليغة والحالات الطارئ، والاتصال على الرقم "901" للإبلاغ عن الحوادث البسيطة وغير الطارئة، وذلك تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى ضمان الاستعداد، بتوفير الاستجابة السريعة والفعّالة لكافة حالات الطوارئ المحتملة في المجتمع، داعيةً جميع شرائح المجتمع بضرورة التفاعل والتعاون مع الجهاز الشرطي.

وتقدم المواطنان بالشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة الشارقة على سرعة التعامل من قبل فريق الانقاذ مع الحالات الطارئة، وتقديم أفضل الخدمات في أسرع وقت، وسرعة الاستجابة تحت أي ظرف.