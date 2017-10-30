وفاة عامل سقط عليه جدار في الشارقة

تحقق القيادة العامة لشرطة الشارقة في واقعة وفاة عامل هندي يبلغ من العمر 54 عاما اثر انهيار جدار وسقوطه عليه خلال عمله في موقع قيد الانشاء في المنطقة الصناعية الاولى، حيث توفي على الفور بعد تعرضه لإصابات شديدة في الرأس والصدر.

وفور تلقي غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بلاغاً بالحادث هرعت فرق الشرطة والمختبر الجنائي ومسرح الجريمة والوحدات المختصة والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث.

وقامت فرق البحث والمختبر الجنائي برفع البصمات والأدلة والآثار الموجودة في الموقع، وأمر وكيل النيابة الذي حضر للمعاينة بنقل الجثة الى المختبر الجنائي عبر سيارة الإسعاف الوطني للبحث وعمل التحريات اللازمة لكشف اسباب الوفاة وما اذا كان هناك شبهة جنائية واجراء التحقيقات اللازمة مع إدارة الشركة لتحديد سبب الوفاة وما إذا كانت الشركة تتبع اجراءات الامن والسلامة المنصوص عليها في الانظمة والقوانين .







