شرطة دبي تدعو إلى التعرف على متغيب

دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور إلى التواصل معها إذا كان لديهم أي معلومات عن صاحب الصورة المدعو فرخ جنان بن مهدي خان، باكستاني الجنسية متغيّب عن منزله منذ مدة طويلة، وذلك بالاتصال بمركز شرطة الرفاعة على الرقم: 043937777 أو الاتصال على غرفة القيادة والسيطرة على الرقم: 6095555-04