دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور إلى التواصل معها إذا كان لديهم أي معلومات عن صاحب الصورة المدعو فرخ جنان بن مهدي خان، باكستاني الجنسية متغيّب عن منزله منذ مدة طويلة، وذلك بالاتصال بمركز شرطة الرفاعة على الرقم: 043937777 أو الاتصال على غرفة القيادة والسيطرة على الرقم: 6095555-04
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شرطة دبي تدعو إلى التعرف على متغيب
دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور إلى التواصل معها إذا كان لديهم أي معلومات عن صاحب الصورة المدعو فرخ جنان بن مهدي خان
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اللجنة المنظمة لعرض"حصن الاتحاد 2" تدعو للالتزام بالتعليمات واتباع المسارات
دعت اللجنة المنظمة لعرض"حصن الاتحاد 2" الذي سيقام يوم الجمعة 3 نوفمبر في "كورنيش الخان" بالشارقة، إلى أهمية التزام الجمهور بالتعليمات الخاصة واتباع المسارات المحددة للوصول إلى مواقف السيارات.
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محمد بن راشد: مؤسسات القطاع الخاص لها دور فاعل في بناء مجتمعات الغد
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، أن مؤسسات القطاع الخاص شركاء في التنمية ولها دور فاعل وأساسي في بناء مجتمعات الغد.
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طرق الشارقة: إغلاق شارع الاتحاد مؤقتاً
أعلنت طرق الشارقة عن إغلاق مؤقت لشارع الاتحاد (مقابل مركز أنصار) وذلك لوجود أعمال تركيب جسر المشاة، أيام الجمعة 10/27 و11/3 و11/10، من الساعة 3 ص حتى 9 ص فقط.
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شرطة رأس الخيمة تخفض المخالفات المرورية إلى 55%
أصدر اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة قراراً بتخفيض قيمة المخالفات المرورية بكافة
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تشاد تعفي مواطني الدولة من التأشيرة المسبقة
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن مواطني دولة الإمارات أصبح بإمكانهم السفر إلى جمهورية تشاد دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة اعتباراً من الأسبوع الحالي.
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محمد بن راشد: فخورون بتجربتنا البرلمـانية ومشـاركة مـواطنينا في صنع القرار
افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مقر المجلس
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محمد بن زايد: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن السعودية، بقيادة خادم
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حاكم الشارقة يشهد تخريج الدفعة 4 لبرنامج القادة
شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، في قاعة الجواهر للمؤتمرات
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حاكم عجمان يبحث تعزيز العلاقات مع الهند
استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمكتبه في الديوان، نفديب سينغ سوري سفير
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الأميرة هيا تدشن حسابها على «تويتر»
دشنت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة
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سجن إماراتيّين 5 و10 سنوات في قضايا أمنية
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية ـ بدائرة أمن الدولة في جلستها المنعقدة صباح أمس، بمعاقبة المتهم الإماراتي حـ.ع.ش 38