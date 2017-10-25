القبض على عربيين سرقا مليوناً و800 ألف درهم

ألقت شرطة الشارقة القبض على موظف بإحدى الشركات وشريكه بعد قيامهما بالتآمر لسرقة مبلغ مليون وثمانمائة ألف درهم تعود للشركة التي يعمل بها الموظف من زميله في العمل ، بعد أن قام بتسليمه المبلغ على سبيل العهدة .

وكانت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة قد تلقت بلاغا يفيد بتعرض إحدى الشقق السكنية في منطقة التعاون بالشارقة للسرقة بواسطة مجهولين وسرقة مبلغ مليون و800 ألف درهم كانت توجد بالشقة ، ومن خلال معاينة الشقة التي تعرضت للسرقة فقد تبين أن الشقة قد تم فتحها والدخول إليها باحترافية عالية دون أن يترك الجناة أي أثر مادي يدل عليهم .

وبناء عليه فقد تم تشكيل فريق أمني من رجال التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة للبحث عن مرتكبي الجرائم المشار إليها وتحديد هويتهم والقبض عليهم ، وبالبحث والتحري فقد تمكن الفريق من تحديد هوية شخصين يشتبه بصلتهما بالسرقات المشار إليهاحيث تم القبض على أحدالمشتبه بهما بالشارقة ويدعى ( ل . أ . أ ) عربي الجنسية ، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتفتيش مركبته عثر على مبلغ 700 الف درهم مخبأة في جيب سري بالمركبة وتبين أنها جزء من المبلغ المسروق حيث تم استعادتها ، وبعد البحث والتحري تم العثور على المشتبه به الثاني والذي تبين أنه يقيم بأحد الفنادق بإمارة دبي ، وبالتعاون والتنسيق مع شرطة دبي فقد تم القبض عليه ويدعى ( م . و . س ) عربي وبجلب المشتبه بهما لإدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة ، والتحقيق معهما فقد اعترفا بتورطهما بسرقة المبلغ من الشقة المذكورة بالشارقة.

وكشف العقيد إبراهيم العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية ، أن التحقيقات مع المذكورين قد بينت وجود علاقة بين المتهم الأول ( ل . أ . أ ) الذي تم القبض عليه في إمارة الشارقة وصاحب الشقة التي تعرضت للسرقة ( الشاكي ) حيث أنهما يعملان بشركة واحدة ، وتبين أن المبلغ المسروق يعود إلى الشركة المذكورة حيث قام المتهم الأول بتسليم المبلغ لصاحب الشقة على سبيل الأمانة ، وتمكن من الحصول على نسخة من مفتاح الشقة كي يعود إليها متنكرا بزي نسائي في غياب زميله ويقوم بسرقة المبلغ بالتواطؤ مع المتهم الثاني ( م . و . س ) الذي كان ينتظره خارج البناية عند قيامه بالسرقة.

وبسؤال المتھمین عن مصیر الأموال التي قاما بسرقتھا فقد تبین أنھما یحتفظان بجزء من المبلغ في حین قام احدھما بتحویل جزء من نصیبه من المال إلى موطنه.

وبناء على اعترافات المتھمین فقد تم إحالتھما إلى النیابة العامة بالشارقة.

ودعا مدیر إدارة التحریات والمباحث الجنائیة بشرطة الشارقة اصحاب الشركات والأعمال إلى الحرص على الإحتفاظ بالمبالغ المالیة الكبیرة لدى البنوك أو في أماكن آمنة داخل مؤسساتھم ، وعدم السماح بترك الأموال أو عائد المبیعات بأیدي أشخاص أیا كانت درجة الثقة بھم من قبل الشركة تفادیا لعدم تعرض الموال للسرقة والعبث .. مؤكدا قدرة اجھزة الشرطة بالدولة على الكشف عن الجرائم والقبض على مرتكبیھا مھما كانت الحیل التي یلجأون إلیھا .