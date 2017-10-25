الزفين: تقنيات جديدة للرادارات الذكية

أكد اللواء المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات في شرطة دبي رئيس مجلس المرور الاتحادي أنه بشكل مستمر يتم تقييم آليات وأجهزة الضبط المروري في الدولة ومنها أجهزة الرادار.

وأن هناك خطة مستقبلية للاعتماد على التقنيات الحديثة في الرادارات الذكية مثل حساب المسافة بين كل جهازين وعدم ترك مسافة كافية وغيرها، وهو الأمر الذي يمكن أن يترتب عليه تقليص الأعداد المستخدمة في ظل وجود حوادث المرور.

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وأشار اللواء الزفين إلى أنه فيما يتعلق بنظام «ضبط السرعة الوسطية» لرصد السائقين الذين يتجاوزون السرعة في المسافات التي تفصل بين أجهزة الرادار الثابتة ويخفضون السرعة قبل كل رادار تمت تجربة النظام إلا أنه لم يتم تفعيله بعد إلا بعد التأكد من فاعليته بدون أي أخطاء أو سلبيات.

وأفاد اللواء الزفين أن مجلس المرور الاتحادي قام بوضع خطة زمنية مستقبلية لا تقل عن 10 سنوات تقريباً، لافتا أن الإمارات من أوائل الدول التي تمتلك تقنيات ضبط مروري الأفضل عالمياً، ولكن التطور المستمر في تلك التقنيات يجعل هناك مستجدات لابد من وضعها في الحسبان للاعتماد عليها بدلاً من الموجودة حالياً من أجل الهدف الذي تسعى إليه الدولة في ضبط أمن الطريق والحد من وفيات حوادث السير بشكل عام.

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وقد سجلت شرطة دبي وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين من الجنسية الآسيوية في حادث اصطدام بين 3 مركبات على شارع الإمارات بسبب عدم ترك مسافة كافية. وفي السياق قال العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية إن الحادث وقع في حوالي الساعة الثانية من مساء أمس.

حيث ورد بلاغ من العمليات عن حادث بليغ ووفاة السائق المتسبب على شارع الإمارات وفور تلقي البلاغ تم الانتقال إلى نفس المكان، وبالوصول تبين الخطأ من سائق المركبة الأولى من نوع بيك اب.

والتي كانت بقيادة المدعو م خ آسيوي الجنسية ونتيجة عدم ترك مسافة، الأمر الذي أدى إلى صدم مركبة من نوع نيسان بيك اب والتي كانت بقيادة المدعو و ا من الجنسية الآسيوية ومن قوة الاصطدام اندفعت المركبة الثانية واصطدمت بالمركبة الثالثة نقل عام دبي من نوع شاحنة فولفو والتي كانت بقيادة المدعو ت. ب.

وأكد العميد سعيد أنه نتج عن الحادث وفاة السائق المتسبب وإصابة الشخص الذي كان برفقته بإصابات متوسطة وإصابة السائق المتضرر بإصابات متوسطة، وأشرف على مكان الحادث مدير مركز الراشدية والمقدم عمر عاشور رئيس قسم التسجيل المروري بالمركز والمناوب النقيب محمد الشحي، لافتا إلى انه تم استدعاء النقل والإنقاذ والبلدية وهيئة الطرق والمصور ولجنة السير وتم إبلاغ وكيل النيابة واتخذ اللازم.