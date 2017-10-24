وفاة شخص وإصابة آخرَين في حادث مروري على شارع الإمارات

توفى شخص وأصيب آخران في حادث تصادم وقع على شارع الإمارات.

وقال العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية أن تفاصيل الحادث تعود إلى ورود بلاغ إلى إدارة مركز القيادة وسيطرة في الإدارة العامة للعمليات يفيد عن وقوع حادث بين ثلاثة مركبات على شارع الامارات، وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين أن سائق المركبة الأولى من نوع بيك آب قام بصدم مركبة اخرى من الخلف نتيجة عدم ترك مسافة كافية بين المركبتين، ومن شدة الاصطدام أندفعت المركبة الثانية وقامت بصدم مركبة ثالثة.

نتج عن الحادث وفاة سائق المركبة المتسببه في الحادث وإصابة الشخص الشخص الذي كان برفقته وإصابة سائق المركبة الثانية.

وانتقل إلى مكان الحادث المقدم عمر عاشور رئيس قسم التسجيل المروري والضباط المناوب النقيب محمد الشحي.