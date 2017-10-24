ضبط آسيوي قتل زميله في العمل بعجمان

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان من فك طلاسم جريمة قتل راح ضحيتها شخص من الجنسية الآسيوية في العقد الثاني من العمر بعد أن قام شخص آسيوي آخر بتوجيه طعنتين له في البطن وواحدة في الرأس بالسلاح الأبيض بسبب خلاف نشب بينهمـا.

وفي التفاصيل يقول الرائد أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة إنه ورد بلاغ إلى شرطة عجمان يفيد بوجود شخص من الجنسية الآسيوية بمنطقة صناعية الجرف بعجمان ملقى على الأرض ومغطى بالدماء وجثته في حالة تعفن وتفوح منها رائحة كريهة.

وعلى أثر البلاغ انتقل الضباط المختصون وفرق المعاينة إلى مسرح الجريمة حيث شوهدت جثة رجل متوفى ملطخة بالدماء وفي حالة تحلل ، وعلى الفور تم تشكيل فريق من رجال التحريات لإجراء عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات، حيث تبين خلال التحقيقات وجود عدة أشخاص يشتبه بارتكابهم الجريمة ، وبعد تكثيف عملية البحث والتحري تم التوصل إلى أحد الأشخاص مشتبه به من الجنسية الآسيوية كان يتنقل من إمارة إلى أخرى ويختفي عن الأنظار مما يثير الشك والريبة، وبتتبع تحركاته تم التوصل إليه يختبئ بأحد المستودعات بمنطقة الصجعة بإمارة الشارقة وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم إلقاء القبض عليه .

وبالتحقيــق مــع المتهــم ( ش.خ ) اعترف بالتهمة المنسوبة إليه حيث أقر بأنه قتل المجني عليه وهو زميل له في العمل بتسديد عدة طعنات قاتلة له بالسلاح الأبيض في البطن والرأس بسبب خلاف حاد دار بينهما، وبعد أن تأكد من مفارقته للحياة قام بدفن السلاح الذي ارتكب به جريمته بالقرب من موقع الجريمة وفر هارباً، وعلية تم اخذ الإجراءات اللازمة وإحالة المتهم وملف القضية إلى النيابة العامـة.

وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على الجاني وكشف ملابسات جريمة القتل، داعياً الجمهور إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول ارتكاب أي جريمة أو مخالفة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكـداً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.