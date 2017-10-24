محتالة الشقق العقارية في قبضة شرطة دبي

تمكنت فرق مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي من القاء القبض على فتاة عربية الجنسية احتالت على عدد من السائحين والمقيمين في الدولة بدعوى بيعها لعقارات داخل الدولة، وحصلت على مبالغ مالية كبيرة آخرها 80 ألف درهم من أحد الأشخاص من الجنسية الخليجية.

تفاصيل

ووفقاً للواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، فان تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود بلاغ من أحد الأشخاص من الجنسية الخليجية يفيد فيه بتعرضه للنصب والاحتيال من قبل فتاة من الجنسية العربية، عرضت عليه شراء شقة في دبي.

وظلت تحادثه على الواتس آب حتى بعد رجوعه إلى بلده، وأقنعته بإرسال مبلغ 80 ألف درهم مقدم للشقة وأعطته اسم شخص آسيوي الجنسية ادعت أنه يعمل محاسباً في الشركة، وبعدها أغلقت هاتفها وحظرته من الاتصال بها، ما دفعه إلى القدوم إلى دبي وتقديم بلاغ بالواقعة.

ولفت اللواء المنصوري إلى أنه على الفور تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ، وتبين أنها استخدمت اسماً مستعاراً ولا يوجد أي بيانات لها سوى رقم الهاتف الذي تبين أيضاً أنه باسم شخص آخر، وتم الوصول إلى مستلم المبلغ من الجنسية الآسيوية والتنسيق معه لإعداد كمين وإلقاء القبض عليها.

إعداد كمين

وقال العقيد عمر بن حماد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إنه بالتدقيق عليها تبين تسجيل 4 بلاغات نصب واحتيال في إمارة أخرى بالأسلوب نفسه، وتم إعداد كمين محكم بإيهامها بوجود ضحية جديدة، وألقي القبض عليها في منطقة المارينا وأقرت بكافة التهم المنسوبة لها، معللة أنها تقيم في الدولة منذ 10 سنوات ولم تحصل على وظيفة فاستغلت أنوثتها للاحتيال على الراغبين في شراء عقارات في دبي، وتم تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ودعا العقيد بن حماد الجمهور إلى اتخاذ الحذر في التعامل مع الأشخاص وعدم إرسال أي مبالغ مالية والتحري عن الشركة التابع لها المندوب والتأكد من مصداقيتها.