ضبط خادمة سرقت مخدومها خلال ساعة ونصف

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة عجمان خلال ساعة ونصف من ورود البلاغ من إلقاء القبض على خادمة من الجنسية الآسيوية تدعى ( م. أ . ك ) قامت بسرقة مبلغ مالي ، وعدد من المصوغات الذهبية ، وجهاز إلكتروني من منزل مخدومها في إمارة عجمان .

وتعود تفاصيل الواقعة كما صرح بها الرائد أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة ، أنه ورد لدينا بلاغ من المدعو ( أ. م . خ ) إماراتي الجنسية يفيد بقيام خادمته بفتح الخزانة الخاصة به وسرقة مبلغ مالي وقدره ( 900 ,27 ) درهم وبعض المجوهرات الخاصة بزوجته، وجهاز آيباد ، وجواز سفرها وفرت هاربة إلى جهة غير معلومة .

وبعد التأكد من صحة المعلومات تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات للبحث عن المذكورة ومكان تواجدها وبالبحث والتحري وردت إلينا معلومات مؤكده مفادها وجود الخادمة في مطار دبي الدولي استعداداً لمغادرة الدولة، وباتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي تم التوجه إلى قاعة المغادرين في المطار وإلقاء القبض عليها قبل مغادرتها الدولة بعدة دقائـق، وبسؤال المتهمة عن الواقعة اعترفت بالجريمة المنسوبة إليها وبمكان المسروقات، وعليه تم تحويل ملف القضية إلى النيابة العامـة.

وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على السارقة، داعياً الجمهور إلى الحفاظ على الممتلكات الثمينة وبخاصة من الخادمات والعمالة المنزلية، والتبليغ عن أي شخص يحاول ارتكاب أي جريمة أو مخالفة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكـداً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.