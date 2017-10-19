وفاة طفلة سقطت من الطابق الرابع في الشارقة

لقيت فتاة تبلغ من العمر أربع سنوات حتفها بعد سقوطها من شقة ذويها في الطابق الرابع ببناية تقع في منطقة النهدة بالشارقة.

وسقطت الطفلة من شرفة الشقة بعد أن وضعت كرسيا ووقفت عليه، وتم ابلاغ دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف بمكان الحادث، حيث أعلن وفاة الطفلة في الموقع وتم نقل الجثة للمختبر الجنائي.

إلى ذلك انتقل فريق من رجال التحقيق الجنائي والتحريات والمباحث الجنائية لمعاينة الشقة السكنية التي سقطت منها الفتاة الصغيرة للتحقيق وكشف ملابسات الحادث.

يذكر أن القيادة العامــة لشرطة الشارقة أطلقت حملة موسعــة حول ظاهرة سقوط الأطفال من الأماكن العليا تحت شعار (حياتهم مسؤوليتكم.. وتوعيتكم مسؤوليتنا) هدفها توعية أفراد الجمهور مستهدفة بشكل أساسي أولياء الأمور.

وطالبت القيادة العامة لشرطة الشارقة أولياء الأمور وملاك العقارات بالأخذ بعين الاعتبار الدور الوقائي المفروض عليهم حتى لا تتزايد أعداد الأطفال الذين يسقطون ضحية لمثل هذه الحوادث المأساوية، فالأمن والسلامة داخل المنزل من المشكلات المهمة التي يواجهها الآباء والأبناء، من أهمها عدم وضع الكراسي أوالطاولات قرب النوافذ أو الشرفات أو تحتها والتأكد من إغلاق فتحات النوافذ بواسطة نظام حماية والتأكد أن الطفل لا يستطيع أن يتسلق أو يمر عبر حواجز الشرفات وعدم تركهم بمفردهم في المنزل.