اصابة 3 شبان انفجرت مركبتهم بعد استنشاقهم غاز الولاعات

أصيب ثلاثة شبان من جنسية دولة خليجية بإصابات و حروق خطيرة، إثر انفجار داخل مركبة كانوا يستقلونها، بينما كانوا يستنشقون الغاز المستخدم في تعبئة الولاعات، فيما كانت نوافذ السيارة مغلقة في منطقة واسط بالشارقة .

وقع الانفجار حينما أشعل أحد الشباب ولاعته للتدخين، في الوقت الذي كانت السيارة قد امتلات بالغاز.

وأفادت الشرطة أن المركبة كانت متوقفة، وأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً، بحدوث انفجار سيارة بسبب احتراقها، وعليه قامت بإرسال فريق من الضباط ووحدة إنقاذ ، ووجهت دوريات الشرطة لتأمين المكان حيث عثر على الشبان الذين تراوح أعمارهم بين 14 و 16 و 26 عاما، داخل السيارة وقد تعرضوا لإصابات وحروق ونقل أحدهم إلى مستشفى القاسمي لتلقي العلاج .

وتبين وفقاً للمعاينة المبدئية ان الشبان كانوا يستنشقون الغاز المستخدم في تعبئة الولاعات، فيما كانت نوافذ السيارة مغلقة، ومن ثم امتلأت المركبة بالغاز، وانفجرت بفعل كثافة الغاز والضغط الناتج عن اشتعاله.