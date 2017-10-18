شرطة الشارقة تخفض المخالفات المرورية بنسبة 50% ابتداءً من اليوم

أصدر العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة قرارا بتخفيض قيمة المخالفات المرورية في الشارقة إلى 50% على المخالفات المتراكمة حتى 31- ديسمبر المقبل وإلغاء النقاط المرورية المسجلة حتى اليوم الأربعاء ، حيث يبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من صباح الخميس الموافق 19 / 10/ 2017 م ، وذلك بمناسبة احتفالات شرطة الشارقة باليوبيل الذهبي بمرور 50 عاما على تأسيسها.

ويأتي هذ القرار ضمن مبادرات شرطة التي تهدف لإسعاد المتعاملين والتي سوف يعقبها طلاق مبادرات اخرى في هذا الاتجاه بالتزامن مع إحتفالاتها بمناسبة اليوبيل الذهبي على تاسيسها حيث يتضمن القرار تخفيض المخالفات بنسبة 50% وتشمل كافة المخالفات الموقعة من قبل شرطة الشارقة حتى تاريخ 31 / 12 / 2017 م وإلغاء النقاط المرورية المسجلة حتى تاريخ 18 /10 /2017 م حيث يتم تخفيض قيمة جميع المخالفات إلى النصف فيما عدا المخالفات المحررة من قبل الجهات الأخرى والمخالفات الموقعة بالامارات الأخرى ، ويتم تحصيل المخالفات عن طريق برنامج دفع المخالفات (MOI ) ماعدا أصحاب النقاط المرورية فيتعين عليهم مراجعة الإدارة .

ودعا سعادة قائد عام شرطة الشارقة السائقين وأصحاب المركبات إلى الاستفادة من هذا القرار في تسديد المخالفات المترتبة عليهم وتسوية أوضاعهم القانونية مشيرا إلى أن القرار قصد به تخفيف الأعباء المالية على أفراد الجمهور انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة بهذا الصدد.

ومن جانب آخر دعا المقدم خالد الكي نائب مدير إدارة المرور والدوريات بأفراد الجمهور الكريم بالتوجه إلى تسديد مخالفاتهم والاستجابة لأهداف القرار من خلال التزامهم بقوانين السير والمرور وتفادي المخالفات التي تزيد من تراكم الأعباء المالية عليهم وتؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية وما يترتب عليها من خسائر بشرية ومادية معربا عن تمنياته للجميع بالأمن والسلامة.