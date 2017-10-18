3 سنوات حبساً والإبعاد لعامل قتل صديقه

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات عاملاً آسيوياً بالحبس 3 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم لإدانته بقتل صديقه بواسطة قطعة خشبية، في موقع تحت الإنشاء في منطقة القوز الصناعية، نتيجة خلاف ادعى الجاني فيه خلال التحقيقات أن المقتول سبّه وسب زوجته، بينما كان الاثنان تحت تأثير المشروبات الكحولية.

كما عاقبت «الجنايات» راعياً عربياً، بالحبس 6 أشهر والإبعاد عن الدولة بعدما انتقم من مدير مطعم مسؤول عن زوجته في العمل، بقضم أذنه بعد الانقضاض عليه من الخلف داخل حرم محاكم دبي التي كانت تنظر في يوم الواقعة قضية عمالية بين الزوجة والمجني عليه.

وفي تفاصيل القضية الأولى، فإن الجاني كان في اليوم السابق للواقعة برفقة المجني عليه وشخصين آخرين يحتسون الخمور في موقع قريب يختلف عن مكان العثور على الجثة، وأنه بعد تناولهم الطعام جميعاً، نشب خلاف بينه وبين الضحية، مدعياً أن «الأخير» سبه وسب زوجته.

وهو ما أثار غضبه، فأحضر عصا خشبية ضربه بها في أماكن متفرقة من جسمه حتى خارت قواه ومن ثم غادر الموقع بأكمله قبل أن يعود إليه ثانية مع صديق آخر ليطمئن على حالة المجني عليه دون أن يخبر أحداً بتصرفه، ليجده جثة هامدة تم نقلها إلى موقع قريب.

وتبين أن أحد الأشخاص الموجودين في مسرح الجريمة اتصل بالشرطة وبلّغ عن وجود الضحية بحجة حضوره إلى الموقع مخموراً، لإبعاد التهمة عن زملائه، فيما دل تقرير الطب الشرعي أن الوفاة وقعت نتيجة تعرض المغدور إلى نزيف في الأنسجة والعضلات، أدى لحدوث صدمة عصبية، إضافة إلى أن تأثير المشروبات الكحولية عليه.

عاهة

وفي القضية الثانية، فإن النيابة العامة سبق وأن أحالت الراعي العربي إلى الجنايات بتهمة الاعتداء على سلامة جسم صاحب المطعم الذي تعمل زوجته لديه، والتسبب له بعاهة مستديمة ناتجة عن بتر الجزء السفلي لأذنه. وأظهرت التحقيقات أن «الجاني» نفذ جريمته أثناء نزول المجني عليه عن درج المحكمة، عقب الانتهاء من جلسة قضية عمالية بينه وبين «الزوجة»، إذ تفاجأ به يقفز على ظهره ويعض أذنه اليسرى ويبتر جزءاً منها علق في فمه.

وبحسب أقوال المجني عليه فإنه أثناء ما كان في محاكم دبي يوم الرابع عشر من مايو الماضي بموجب قضية عمالية بينه وبين زوجة المتهم، تم تأجيل الجلسة إلى موعد آخر وتحديداً بعد نحو أسبوعين، ليتفاجأ بعد خروجه من قاعة الجلسة، بأن المتهم يسير خلفه، ولما سأله عن سبب تعقبه، رد «اخرج وسوف آكلك».