دفاع مدني عجمان يسيطر على حريق مستودع ملابس

سيطرت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان فجر أمس على حريق نشب في مستودع ملابس بمنطقة الصناعية الجديدة، من دون تسجيل على أي إصابات بشرية.

وأفاد المقدم رائد عبيد الزعابي نائب مدير إدارة المراكز بأنه " تمت السيطرة على الحريق بمنطقة الصناعية الجديدة بإحدى مستودعات الملابس دون تسجيل لأي إصابات بشرية، واحتواء الخطر عن باقي المستودعات المجاورة ".

وأشار الزعابي إلى أنه "بعد الإنتهاء من الحادث وعمليات التبريد تم تسليم الموقع لشرطة عجمان والتي باشرت بمهامها في الكشف ومعرفة الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق داخل مستودع الملابس" داعياً كافة أصحاب المصانع والورش والمستودعات بضرورة الالتزام بمعايير التخزين وإجراءات الأمن والسلامة حفاظاً على أرواح العاملين بداخلها ومن ثم الممتلكات.

كما أثنى بكفاءة وسرعة الاستجابة من قبل فرق الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان .