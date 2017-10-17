ضبط عصابة حاولت الاحتيال على بنك بشيك مزوّر

ضبطت شرطة أبوظبي، عصابة مكونة من 4 أفراد، لاشتراكهم في إيداع شيك مصرفي مزوّر بقيمة 24 مليون دولار، منسوب صدوره لأحد المستشفيات بالدولة، في عملية احتيالية استهدفت أحد البنوك المحلية في أبوظبي.

واوضح العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي، بأنه تم إلقاء القبض على الجُناة، بعدما تبيّن أن الشيك مزوّر في الجوهر والمضمون، بغرض الاستيلاء على الأموال بطريقة غير مشروعة.

وتفصيلاً، قال: إن بلاغاً ورد من أحد البنوك في العاصمة، يفيد بقيام 4 أشخاص بمحاولة فتح حساب مصرفي، وإيداع شيك بقيمة 24 مليون دولار، اتضح بعد فحصه بأنه مزوّر، ثم لاذوا بالفرار، لافتاً إلى أن المديرية توصلت إلى بيانات وهويات المشتبهين، وتحديد مكان تواجدهم في إحدى الإمارات بالدولة ،و سارعت بإلقاء القبض عليهم بعد تقنين الإجراءات.

واعترف الجناة (3 من الجنسية العربية، وواحد من الجنسية الأجنبية) بارتكابهم الجريمة حسبما جاءت بالوقائع، وحيازتهم الشيك البنكي المزوّر لصرف وتقاسم المبلغ المالي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.