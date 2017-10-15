8 إصابات في حادث مروري بين حافلة مدرسية وسيارة "بيك اب" بأبوظبي

أصيبت 8 طالبات ومشرفة باص مدرسي بإصابات بسيطة في حادث مروري تتابعي بين حافلة مدرسية وسيارة بيك اب، من ضمن 5 مركبات، وذلك على شاطئ الراحة في أبوظبي، باتجاه دبي.

وأوضح العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير إدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي أن الحادث وقع بسبب عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، موضحاً أنه وفور تلقي البلاغ، تم تحريك دوريات المرور والإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل الطالبات المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتأمين نقل الباقين في حافلة مدرسية كانت ترافقهم.

وناشد الظاهري السائقين بضرورة توخي الحيطة والحذر خلال القيادة خاصة في ساعات الذروة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، متمنياً السلامة والشفاء العاجل للطالبات المصابات.