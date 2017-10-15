إصابة عدد من الطالبات في حادث مروري بأبوظبي

التاريخ:
طباعة Email

قالت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي في تويتر إن عددا من الطالبات أصبن بإصابات بسيطة في حادث مروري وقع بين 4 مركبات -  شاحنة وبيك اب وحافلتين مدرسيتين على شاطئ الراحة باتجاه دبي.

التفاصيل لاحقا

 

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon