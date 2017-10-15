إصابة عدد من الطالبات في حادث مروري بأبوظبي

قالت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي في تويتر إن عددا من الطالبات أصبن بإصابات بسيطة في حادث مروري وقع بين 4 مركبات - شاحنة وبيك اب وحافلتين مدرسيتين على شاطئ الراحة باتجاه دبي.
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قالت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي في تويتر إن عددا من الطالبات أصبن بإصابات بسيطة في حادث مروري وقع بين 4 مركبات - شاحنة وبيك اب وحافلتين مدرسيتين على شاطئ الراحة باتجاه دبي.
التفاصيل لاحقا
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
شددت بلدية على اهمية تطبيق قرار منع تدخين السجائر الإلكترونية في المراكز التجارية بإمارة دبي. وتأكيدا على ذلك نظمت
قالت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي في تويتر إن عددا من الطالبات أصبن بإصابات بسيطة في حادث مروري وقع بين 4 مركبات - شاحنة وبيك اب وحافلتين مدرسيتين على شاطئ الراحة باتجاه دبي.
دفع محاميا الدفاع في القضية الرابعة المرتبطة بقضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية» ببطلان أمر القبض والتفتيش والاتهامات المسندة إلى موكلهما من النيابة العامة، مطالبين ببراءته،
كشف مركز محمد بن راشد للفضاء اليوم أجندة الدورة الأولى للحدث العلمي الذي ينظمه المركز تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري
طالبت الهيئة القضائية في محكمة أبوظبي الاتحادية، المنعقدة الاحد، النيابة العامة باستعجال ورود تقرير اللجنة الطبية المختصة، الخاص بالدعوى التي تقدمت بها 3 مواطنات يطالبن فيها بتغيير جنسهن من إناث إلى ذكور، في السجلات والوثائق الحكومية، وذلك بعد قيامهن بعمليات تحول في خارج الدولة.
حبطت شرطة أبوظبي، ترويج 3 ملايين و612 ألف حبة مخدرة "كبتاجون" بالدولة، في ضبطيتين منفصلتين، إحداهما أطلق عليها "خزّان الموت" والثانية "الخط الأحمر"، استهدفتا إغراق المجتمع، خاصة الشباب في مستنقع التعاطي والإدمان.
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الْيَوْمَ اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي
وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة وطني الإمارات، في نادي الضباط بمنطقة القرهود، وذلك في إطار دعم أهداف الطرفين المشتركة في تعزيز الهوية الوطنية..
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن أن عدد الذين ساهموا في مبادرة "درهم خير"، حتى الآن ومنذ اطلاقها شهر يوليو الماضي، بلغ 30 ألف متعامل، ممن استخدموا خدمات الهيئة الذكية، سواء في تجديد ملكية المركبات، أو تجديد رخصة قيادة، أو دفع مخالفات.
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء الى جمعة محمد
ضبطت شرطة رأس الخيمة سائقا مستهترا، في ظرف ساعة بعد أن قام بأداء حركات استعراضية بمركبته.