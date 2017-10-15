شرطة رأس الخيمة تضبط سائقا مستهترا في ظرف ساعة

ضبطت شرطة رأس الخيمة سائقا يقود مركبته بطيش وتهور في ظرف ساعة بعد أن قام بأداء حركات استعراضية بمركبته.

وأوضح المقدم إبراهيم محمد المطر رئيس مركز شرطة الرمس الشامل، أنه ورد بلاغ من قبل احد أفراد الجمهور يفيد بوجود سائق مستهتر يقود بطيش وتهور عند مدخل مدينة ( الرمس ) برأس الخيمة، مقدماً حركات استعراضية بمركبته على الطريق العام، الأمر الذي قد يودي بحياته وحياة الآخرين ، وفور ورود البلاغ تم تشكيل فريق عمل من ضباط و أفراد التعقيب، وذلك للبحث والتحري وتمشيط المنطقة، حيث تم ضبط السائق المستهتر، في ظرف ساعة بعد أن قام بأداء حركات استعراضية بمركبته، ويبلغ من العمر ( 22 ) عاماً، وحيث تمت إحالته إلي الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وأكد المقدم إبراهيم محمد المطر، أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، تقف بالمرصاد لكل خارج عن القانون بمخالفة قواعد ضبط أمن وسلامة الطرق مرورياً، وذلك لضمان عدم إفلات الفئات المستهترة بقوانين السير والمرور المعمول بها في الإمارة، ومراعاة لحقوق ضحايا الطيش والاستهتار الذي قد يتسبب بحدوث الحوادث المرورية المهلكة.

ومن جانبه، أكد رئيس مركز شرطة الرمس الشامل، أنه لا تهاون في تطبيق قانون مخالفات السير والمرور على قائدي المركبات " المتهورين"، الذين يعرّضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر، حيث يتم حجز المركبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعهم، مناشداً أفراد الجمهور بضرورة الالتزام بآداب الطريق العام، واحترام اللوائح والقوانين المرورية، التي وضعت لسلامتهم وسلامة كافة مستخدمي الطريق