ضبط شاب استعرض في مركبة لا تحمل لوحة أرقام بأبوظبي

ضبطت دوريات المرور، بشرطة أبوظبي، شاباً يقود مركبة نوع (بيك اب) لاتحمل لوحة أرقام وقام باستعراضات خطرة كادت أن تتسبب في حوادث دهس للمارة على الطريق معرضاً حياته والآخرين لمخاطر بالغة في منطقة بني ياس بأبوظبي.



وذكر المقدم الدكتورعبدالله السويدي نائب مدير إدارة مرور الطرق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بشرطة ابوظبي أنه تم حجز السائق المتهور وشابين آخرين " كانا مرافقين له في المركبة وإحالتهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية وحجز المركبة.

وأكد متابعة شرطة أبوظبي لتلك السلوكيات المرفوضة، واتخاذ الاجراءات اللازمة وتطبيق القانون بحزم على "المتهورين"، مشيراً إلى الرقابة المكثفة من خلال الدوريات، والكاميرات لرصد الطائشين على الطرق، المتجاوزين للقانون، والذين يقودون مركباتهم بطيش وتهور، وبحركات خطرة تعرض حياتهم وحياة الآخرين إلى الحوادث الجسيمة، التي ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة.

