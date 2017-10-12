6 أشهر حبساً لخليجيين اعتديا على رجلي شرطة في عجمان

قضت محكمة جنايات عجمان برئاسة القاضي علي حسن خليفة الفورة وبعضوية كل من إبراهيم عبدالله يوسف فكري والقاضي علي محمد محمد المهلبي وبحضور وكيل النيابة راشد محفوظ الشحي، بحبس كل من (ل،م) و(ص، د) خليجيين، 6 أشهر وذلك لتعديهما على موظفين عامين يعملان في الشرطة خلال تأدية واجبهما، وذلك مع سبق الإصرار عدة مرات.

وتشير القضية إلى أن رجل شرطة أفاد بتحقيقات النيابة أنه كان على رأس عمله وكان برفقة رجل شرطة آخر برتبة عريف يقودان دورية وورد إليهما اتصال يخبرهم بوجود دورية أخرى للشرطة بحاجة للمساعدة في الحليو وعند وصولهما للموقع قاما بالإجراءات القانونية.

وبينما هما واقفان مرت بهما مركبتا دفع رباعي لا توجد بهما لوحات مرورية وحاول قائدها صدم الدورية.وذكر رجل الشرطة أنه قام بالخروج بالدورية من الشارع العام لتفادي وقوع حادث وسار على الرمال، وهذا الأمر أدى إلى إصابته بظهره فاتصل بدورية أخرى ضبطت المتهمين.