قاتل «طفل بناية أبوظبي» مسؤل عن أفعاله ولا يعاني من أمراض

كشف تقرير اللجنة الطبية المختصة في قضية الطفل آذان أن القاتل مسؤل عن أفعاله ولا يعاني أي أمراض نفسية أو عقلية.

وقررت جنايات أبو ظبي تأجيل قضية الطفل آذان إلى جلسة 24 أكتوبر للدفاع والاستماع للنيابة العامة .

يذكر أن التحقيقات، التي أجرتها النيابة العامة في أبوظبي في جريمة قتل الطفل الذي يبلغ من العمر 11 عاماً والاعتداء عليه جنسياً خلال شهر رمضان المبارك، كشفت وجود صلة قرابة بين المتهم والمجني عليه، حيث بينت أن المتهم هو شقيق الزوجة الثانية لوالد المجني عليه، لتعلن في الوقت نفسه اكتمال تحقيقاتها في القضية وإحالة أوراقها إلى محكمة الجنايات بأبوظبي.