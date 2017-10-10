بالتعاون مع مؤسسة سعود المعلا الخيرية

بعد فراق عامين.. شرطة أم القيوين تسترد طفلين مواطنين إلى والدهما

المصدر:
  • أم القيوين - عصام الدين عوض
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تمكنت القيادة العامة لشرطة أم القيوين ممثلة في مركز الدعم الاجتماعي وبالتنسيق مع سفارة الدولة في المملكة الأردنية ومؤسسة الشيخ سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية من مساعدة أحد المواطنين لاسترجاع ولديه البالغين من العمر 3 و 6 سنوات والموجودين في الأردن بعد فراق دام عامين وذلك بسبب خلافات عائلية بين الأم والأب.

وقال الملازم سيف عدران مدير مركز الدعم الاجتماعي  في أم القيوين أنه تم التنسيق بين الجهات المعنية لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالطفلين باستلامهما  ومن ثم تسليمهما إلى والدهم ؛ مثمنا دور مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والانسانية في دعمها المادي الذي قدمته لتيسير المهمة.

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