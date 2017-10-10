ضبط 69 طالباً يقودون مركبات ذويهم من دون رخصة قيادة

ضبطت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة (69) طالباً يقودون مركبات ذويهم من دون رخصة قيادة، وذلك خلال حملة مكثفة لضبط الطلبة المخالفين الذين يقودون مركبات ذويهم من وإلى المدرسة دون رخص قيادة.

وصرح اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تعمل وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى المحافظة على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ومن خلال مستهدفات المؤشرات الوطنية الهادفة إلى خفض نسبة وفيات حوادث الطرق في الإمارة بحيث تصبح ضمن افصل المعدلات العالمية، وقد نتج عن الحملة ضبط (69) طالب منذ انطلاق الحملة يقودون مركبات ذويهم من دون رخصة قيادة، وذلك عقب أن كثفت الحملة نشاطاها وتواجدها في مدارس الإمارة، لضبط الطلبة المخالفين الذين يقودون مركبات ذويهم من وإلى المدرسة دون رخص قيادة، ونوّه سعادة قائد عام شرطة رأس الخيمة، عناية السادة أولياء الأمور وأفراد الجمهور، بأنه لن يكون هناك تهاون أو تساهل مع المخالفين، وأن هذه الحملة ستستمر لمدة شهر كامل، وسيتم ضبط المخالفين، وتقييم النتائج ووضع الضوابط المناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخالفة القيادة بدون رخصة قيادة، مشدداً ضرورة تعاون أولياء الأمور وكافة أفراد المجتمع، مع الشرطة للمحافظة على أمن وسلامة الطرق والمجتمع.

من جانبه أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن التوعية المرورية والتثقيف بأهمية الالتزام بقواعد وقوانين السير والمرور تبدأ من الأسرة ثم من المدرسة، وأخيراً من الطريق العام، داعياً بضرورة تضافر جهود أولياء الأمور والأهالي في تعزيز الوعي المروري لدى أبنائهم بخطورة الإقدام على قيادة المركبات دون الحصول على رخصة قيادة مصرح بها من سلطة الترخيص، وعدم السماح للأبناء ومن هم دون السن القانونية بالقيادة بأي شكل من الأشكال دون رخصة قيادة، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة كافة مستخدمي الطريق.