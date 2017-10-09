احتراق مركبة في أم القيوين

تمكنت فرق الاطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني بأم القيوين من اخماد حريق نشب في إحدى المركبات بمنطقة السلمة .

وأشار العقيد خميس ابراهيم بولصلي نائب مدير عام إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، بورود بلاغ إلى غرفة العمليات بالادارة صباح اليوم يفيد بذلك ؛ وعلى الفور هرعت مركبات وآليات الدفاع المدني إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وجود اصابات بشرية، وقامت بعد ذلك بتسليمه إلى الجهات المختصة لمعرفة ملابساته.

وأشاد العقيد خميس بولصلي بدور وكفاءة رجال الدفاع المدني في تلبية نداء الواجب، والوصول الى موقع الحادث في دقائق معدودة، والسيطرة على الحريق بكل دقة واحترافية عالية .