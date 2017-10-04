وفاة 27 شخصاً في حوادث دهس خلال الأشهر التسعة الماضية

كشف العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الادارة العامة للمرور في شرطة دبي، عن أن إجمالي حوادث الدهس التي وقعت خلال الأشهر الـ(9) الماضية بلغ (248) حادثاً، توفي فيها (27) شخصا وأصيب (239) بإصابات متفاوتة، فيما بلغ عددها في الفترة نفسها من العام الماضي (276) توفي فيها (40) شخصاً وأصيب (246) أشخاص بإصابات متفاوتة.

وأضاف أنه تم ضبط (54) ألفاً و(257) شخصاً عبروا من الأماكن غير المخصصة للعبور في الفترة نفسها من العام الجاري.

وأكد العميد سيف المزروعي أن مرور دبي ركزت حملاتها الضبطية على الشوارع التي تكثر فيها حوادث الدهس وأيضاً الشوارع التي فيها تجاوزات العبور من قبل بعض مستخدمي الطريق من المشاة، مشيرا إلى أنه تم نشر دوريات عسكرية ومدنية لرصد تلك المخالفة، مؤكداً تكثيف الحملات بشكل دائم على مدار العام للحد من حوادث الدهس.

ونوه العميد سيف المزروعي أن مرور دبي تشدد في إجراءات ضبط مخالفي العبور من الأماكن غير المخصصة للعبور، وكذلك السائقين الذين لا يعطون الأولوية للمشاة، مشيراً إلى أن الإدارة ستواصل تركيزها أيضاً على توعية مستخدمي الطريق عن مخاطر عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة للعبور، مؤكداً أن شرطة دبي تولي حوادث الدهس اهتماماً كبيراً لما تسببه من نسبة كبيرة من الوفيات التي تنجم عن الحوادث المرورية، موضحاً أن هناك فئة من مستخدمي الطريق لا يعون مخاطر العبور من الأماكن غير المخصصة للعبور، وأغلب حوادث الدهس تؤدي إلى الوفاة أو الإعاقة الجسيمة، كون أن الجسم يتعرض إلى الصدم المباشر. لافتاً إلى أن القرار الوزاري لقانون السير والمرور رفع عقوبتها من (200) إلى (400) درهم.

وبين مدير الإدارة العامة للمرور أن الإحصائيات كشفت عن تحرير (54) ألفاً و(257) مخالفة عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة للعبور خلال الأشهر التسعة الماضية، مشيراً إلى تصدر شهر مارس لمجموع المخالفات بمعدل (8983) مخالفة، تلاه شهر إبريل (8397) مخالفة، ثم شهر فبراير (7364)، واحتل شهر مايو في المرتبة الرابعة بمعدل (6866) مخالفة، ثم شهر يناير (5172) مخالفة، ثم شهر يونيو (4743) مخالفة، ثم شهر سبتمبر (4318) مخالفة، ثم شهر يوليو (4281) مخالفة، واحتل شهر أغسطس في المرتبة الأخيرة بمعدل (4133) مخالفة.

وأوضح أن حملات ضبط المخالفين الذين يعبرون من الأماكن غير المخصصة لعبور لمشاة ستشهد تكثيفاً بهدف تقليل نسبة الحوادث والوفيات، مؤكداً حرص مرور دبي على تكثيف الجهود للحد من ظاهرة العبور العشوائي لضمان سلامة مستخدمي الطريق سواء سائقي المركبات أو المشاة، والحد من حوادث الدهس والتقليل من عدد وفيات تلك الحوادث.