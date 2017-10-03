وفاة سيدة سكب زوجها مادة كاوية عليها

لقيت سيدة تبلغ من العمر 25 عاماً، حتفها متاثرة بحروق خطيرة اصيبت بها بعد أن قام زوجها بسكب مادة كيماوية عليها بعد ان ضبطها برفقة عشيقها الذي ما زال في حالة خطرة .

وكانت السيدة قد نقلت إلى قسم الطوارئ في مستشفى القاسمي حيث تعرضت لحروق من الدرجة الثالثة،ما أثر على 30 % من جسدها ، ما استدعى نقلها إلى وحدة العناية المركزة حيث وضعت على الجهاز التنفسي الاصطناعي وأعطيت العلاج اللازم، لكنها توفيت بعد توقف قلبها عن العمل وفشل في الاستجابة لعمليات الإنعاش للقلب والرئة.

وقالت الشرطة ان الزوج السريلانكى " 30 عاما " الذى تم القبض عليه فى المطار سيواجه اتهامات بالقتل وقد أحيل بالفعل إلى النيابة العامة بعد أن اعترف بتعمده حرق الزوجة عقابا لخيانتها.

ووفقا للزوج الذي قال انه كان خارج الدولة في رحلة عمل،و بعد أسبوع واحد من الوصول إلى هناك، واثناء تصفحه لصفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رصد صورة لزوجته مع رجل آخر. وقال انه قرر عدم الاتصال بها وعاد فورا إلى الدولة وأضاف أنه بقي في فندق وبدأ في مراقبة تحركات زوجته وصديقها.

وتابعهما عندما دخلا شقتهم مع ترك الباب مفتوحاً. دخل الشقة، وذهب مباشرة إلى غرفة النوم وألقى المادة الكاوية عليهما .