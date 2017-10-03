«عين الصقر» تكشف افتراءات فتاة على صديقتها

كشفت كاميرات «عين الصقر» أكاذيب وادعاءات (ن) فتاة من جنسية خليجية، وافتراءها على صديقتها المقربة (س) خليجية، حول تعرضها لمحاولة دهس بالمركبة، لتقرر النيابة العامة تبرئة (س) من التهم المنسوبة إليها.

وتعود تفاصيل البلاغ إلى تقدم (ن) ببلاغ تتهم فيها صديقتها بأنها قامت بدهسها على يدها بالجانب الأيسر للمركبة التي كانت تقودها، قبل أن تلوذ بالفرار من الموقع، لتباشر الجهات الأمنية مهامها التحقيق في البلاغ.

وأشار تقرير نيابة المرور في أبوظبي إلى أن تسجيل كاميرات المراقبة «عين الصقر» ليوم الحادث لم يظهر تعرض أي من الشاكي أو شقيقتها التي كانت برفقتها في ذلك الوقت إلى أي محاولة دهس، نافياً في الوقت نفسه الادعاءات بتعرضهما للتهديد والاعتداء بالدهس.

وقال التقرير: «تبين من كاميرات المراقبة، وقوف مركبتين إحداهما توقفت في الموقف بوضع الرجوع ونزلت منها ثلاث فتيات وكانت أمام السيارة اللاتي نزلن منها سيارة ذات لون رصاصي، حيث قمن بقطع الشارع الفرعي وعادت إحداهن وصعدت إلى السيارة ذات اللون الرصاصي، واندفعت الفتاتان باتجاه السيارة ذات اللون الرصاصي ولكن المركبة تحركت من المكان وتحركت الفتاتان بعدها بشكل طبيعي، وأكملتا سيرهما باتجاه مبنى بلدية أبوظبي ولم يظهر التسجيل تعرض أي منهما للدهس».

وأفادت (س): أثناء انتظاري لوصول شقيقتي (ر) في أحد المواقف الواقعة أمام مبنى بلدية أبوظبي، والتي حضرت وقامت بنقلي بالمركبة، إذ بالشاكية تقوم بالتلويح بيدها إلي، عندها كنت أهم بالخروج من الموقف.

وتابعت: لاكتظاظ المنطقة بالسيارات المتوقفة، كان من الصعب علينا العودة، فقامت شقيقتي بالاتصال بها لسؤالها عن السبب، دون أن يصدر منا أي فعل كما جاء في أقوال الشاكية، مؤكدة بأن التهم المنسوبة إليها جاءت «كيدية» وعارية عن الصحة.